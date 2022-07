Stanzino con la grata da cui si può assistere alla Messa - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Stanzino con la grata da cui si può assistere alla Messa. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : CORETTO

Significato/Curiosita : Stanzino con la grata da cui si puo assistere alla messa

Il coretto è lo spazio, di solito sopraelevato, che in alcune chiese si affaccia sugli spazi interni della chiesa stessa e ne è separato da una grata... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 1 luglio 2022

Altre definizioni con stanzino; grata; assistere; alla; messa; stanzino occupato dalla sentinella; In mezzo allo stanzino ; Disegno simile a una grata ; La diva ritratta su una grata in un celebre film; Ingrata al gusto; Si riempie per assistere ad una conferenza; Fu travolto dalla rivoluzione russa; Relativi alla vecchiaia; Peppino De Filippo fu spesso la sua spalla ; I vasi della circolazione induriti dalla sclerosi; La messa ... in onda; Astro __ = giovane promessa ; Si recita all inizio della messa ; Il ragazzo che durante la messa fa oscillare il turibolo; Cerca nelle Definizioni