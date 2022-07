Scaglia piccoli dardi - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Scaglia piccoli dardi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : BALESTRA

Significato/Curiosita : Scaglia piccoli dardi

Proiettili di metallo o dardi e frecce. il nome deriva dal greco "kata pelta", ovvero "attraverso lo scudo": il pelta è il piccolo scudo di legno e cuoio...

Sul teniere; balestra a martinello: era generalmente una balestra di grosse dimensioni che si caricava con un grosso martinello; balestro a molinello:... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 1 luglio 2022

scaglia va frecce nell antichità; Pinocchio lo scaglia contro il Grillo Parlante; scaglia re con la mano; Si scaglia no con l arco; piccoli suini; piccoli primati; Negli zaini degli alunni, specie i più piccoli ; I piccoli spostamenti in città con mezzi a basso impatto ambientale; Lanciare dardi ; Scaglia dardi d amore; Omologata, standardi zzata; Vigliacchi, codardi