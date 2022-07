__ di Samo, astronomo del III secolo a.C - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: __ di Samo, astronomo del III secolo a.C. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Significato/Curiosita : __ di samo, astronomo del iii secolo a.c

Pythagóras; samo, tra il 580 a.c. e il 570 a.c. – metaponto, 495 a.c. circa) è stato un filosofo e matematico greco antico. forse figlio di mnesarco, noto...

Gioco dialettico tra aristarco e cleante, ma non fu mai formulata né contro l'uno né contro l'altro. astronomo e fisico, aristarco è noto soprattutto per...