Su quelli sportivi si svolgono gare - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Su quelli sportivi si svolgono gare. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : CAMPI

Significato/Curiosita : Su quelli sportivi si svolgono gare

Artistico e pallanuoto. le competizioni di nuoto si svolgono in vasca lunga. il primo campionato mondiale di nuoto si è tenuto nel 1973 a belgrado, nell'allora...

Francia campi – comune del dipartimento dell'alta corsica italia campi bisenzio – comune nella città metropolitana di firenze campi salentina – comune... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 1 luglio 2022

Altre definizioni con quelli; sportivi; svolgono; gare; Sono spinosi quelli delle rose; quelli di cronaca sono brevi notizie; I buongustai godono di quelli della tavola; quelli per gemelli sono generalmente più eleganti; Attrezzi sportivi ; Somministrare agli sportivi sostanze vietate; Gli sportivi di muri e schiacciate; Un introito extra per i campioni sportivi ; Contesti in cui si svolgono vicende; Si svolgono fra giocatori; Li svolgono i docenti; Quelli olimpici si svolgono ogni due anni; __ Zingare tti: è Montalbano in tivù; Luisa __ e Luca Zingare tti; Che si può impiegare ; Un sinonimo di allagare ;