Quella dentaria e dannosa alle gengive - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Quella dentaria e dannosa alle gengive. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : PLACCA

Significato/Curiosita : Quella dentaria e dannosa alle gengive

Le radici dei denti sono coperte dalle gengive. il processo di formazione dei denti è chiamato odontogenesi e inizia in fasi piuttosto precoci successive...

Litosfera in più placche o zolle placca amiloide (o senile) placche di peyer placca da forno placca batterica placca neurale placca, componente dello...

Altre definizioni con quella; dentaria; dannosa; alle; gengive; quella fotoelettrica è in molte aperture; A Roma c è quella di Valle; quella conforme è identica all originale; quella di vitamina C provoca lo scorbuto; Lavoro di meccanica dentaria ; Protesta... sedentaria ; Protesta.. sedentaria ; Una forma di protesta... sedentaria ; Quella carbonica è dannosa per il clima; Varietà di mosca dannosa per l agricoltura; Nociva, dannosa ; Aggettivo di una mosca dannosa in agricoltura; Investiture alle cariche; Lembo di terra bagnato dalle acque; A Roma c è quella di Valle ; Vi si alle na il free climber; Sono doppie in gengive ; Mastica con le gengive ; Sono uguali nelle gengive ; Sbucano sulle gengive dei bimbi; Cerca nelle Definizioni