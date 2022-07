Un quadrato allungato - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un quadrato allungato. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 10 lettere : RETTANGOLO

Significato/Curiosita : Un quadrato allungato

Conto di napoli. in questa epoca il castello fu ampliato a pianta quadrata allungata, con quattro torrioni angolari. nel 1422 fu possesso di giovanni cantelmo...

Parla di rettangolo largo; se invece i lati più lunghi sono disposti verticalmente si parla di rettangolo alto o addirittura di rettangolo sottile. la... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 1 luglio 2022

Altre definizioni con quadrato; allungato; Il quadrato da cui si scende alquanto pesti; In Italia si chiama quadrato ; Nel quadrato sono quattro come i lati; Il quadrato con l arbitro; Corrente di pensiero o arte pane allungato ; Temibile predatore marino dal corpo allungato ; Guscio allungato che contiene semi; allungato in avanti; Cerca nelle Definizioni