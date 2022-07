La prendono i turisti a Venezia - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La prendono i turisti a Venezia. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : GONDOLA

Significato/Curiosita : La prendono i turisti a venezia

Roversi, è stata autrice di quel poco che abbiamo capito del mondo facendo i turisti per caso. nel 2008 ha pubblicato sempre per l'einaudi il suo primo romanzo:...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi gondola (disambigua). la góndola (in veneto gondola, ['gondoa], forse derivato dal greco medievale da... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 1 luglio 2022

Altre definizioni con prendono; turisti; venezia; Comprendono TV e Internet; Comprendono le analisi del sangue e la MOC; Comprendono ... i milanesi; Si prendono per lanterne; Era un agenzia turisti ca italiana sigla; Le spediscono i turisti ; È una mèta turisti ca dell Indonesia; Una casetta dei villaggi turisti ci; A venezia c è la Da Mosto; La stazione di venezia prima di S.Lucia; Grande stazione venezia na che precede S.Lucia; Un patriota che fu presidente della Repubblica venezia na; Cerca nelle Definizioni