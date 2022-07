Ha i pesci in vetrina - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Ha i pesci in vetrina. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : ACQUARIO

Significato/Curiosita : Ha i pesci in vetrina

Come risultato di una convergenza evolutiva, i tursiopi presentano un corpo fusiforme simile a quello dei pesci che assicura loro una grande idrodinamicità...

L'acquario di genova è un acquario situato a ponte spinola, nel cinquecentesco porto antico di genova. al momento dell'inaugurazione era il più grande... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 1 luglio 2022

