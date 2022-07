Nelle sottrazioni - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Nelle sottrazioni. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 4 lettere : MENO

Significato/Curiosita : Nelle sottrazioni

Sinistra (8-3=5). si scrivono i due risultati sotto le corrispondenti sottrazioni. aggiungendo o sottraendo uno stesso termine al minuendo e al sottraendo...

meno – simbolo matematico meno – fiume della germania meno – comune dell'oklahoma altri progetti wikizionario wikizionario contiene il lemma di dizionario... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 1 luglio 2022

Altre definizioni con nelle; sottrazioni; C è chi nelle cose sa vedere sempre quello positivo; Ferma nelle sue convinzioni; Un morbo provocato da salmonelle ; Gestisce l apparato amministrativo nelle metropoli; Addizioni e sottrazioni ; Far... sottrazioni ; Fa sottrazioni senza la penna ma non è un bravo matematico; Cerca nelle Definizioni