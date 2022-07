In Italia fu ribattezzato Nembo Kid - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: In Italia fu ribattezzato Nembo Kid. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : SUPERMAN

Significato/Curiosita : In italia fu ribattezzato nembo kid

Lancia la serie albi del falco - nembo kid. il protagonista è superman, qui chiamato nembo kid (perdurando l'usanza in auge dal periodo fascista di evitare...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi superman (disambigua). superman, il cui nome kryptoniano è kal-el, mentre il suo nome terrestre... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 1 luglio 2022

L enciclopedia che sta agli Inglesi come a noi italia ni sta la Treccani; Era un agenzia turistica italia na sigla; Lo sono italia ni, Francesi e Spagnoli; Il Mattiolo stilista italia no; Il nembo ... Superman; In Italia fu ribattezzaro nembo Kid;