Grossi contenitori per i rifiuti - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Grossi contenitori per i rifiuti. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 10 lettere : CASSONETTI

Significato/Curiosita : Grossi contenitori per i rifiuti

Nella gestione dei rifiuti, per raccolta differenziata si intende un sistema di smistamento dei rifiuti che prevede come primo passaggio una loro differenziazione...

un sistema intermedio tra l'uso dei cassonetti stradali e la raccolta porta a porta è l'utilizzo di cassonetti collocati in luoghi pubblici o di pertinenza... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 1 luglio 2022

