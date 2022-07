Il frutto per il marzapane - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il frutto per il marzapane. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : MANDORLA

Significato/Curiosita : Il frutto per il marzapane

Wikizionario contiene il lemma di dizionario «marzapane» wikimedia commons contiene immagini o altri file sul marzapane (en) marzapane, su enciclopedia britannica...

Termine artistico omonimo, vedi mandorla (arte). la mandorla è il seme commestibile del mandorlo. con la denominazione di mandorle è riconosciuto come un prodotto... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 1 luglio 2022

