La formula magica utilizzata da Ali Babà - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La formula magica utilizzata da Ali Babà. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 12 lettere : APRITI SESAMO

Significato/Curiosita : La formula magica utilizzata da ali baba

Ya simsim; in francese: sésame, ouvre-toi) è una formula magica utilizzata nella fiaba di alì babà e i quaranta ladroni. serve per aprire l'ingresso...

L Hamilton pilota di formula 1; L Hamilton pilota di formula 1; La car della formula uno ing; Lewis, campione inglese di formula Uno; Ne Le mille e una notte trova una lampada magica ; Facoltà magica delle fate; La magica antenata della chimica; Tra bibbidi e bu nella formula magica ; Misura utilizzata dal gioielliere; Non più usata, posta da parte inutilizzata ; utilizzata per raggiungere determinati obiettivi; Viene utilizzata per classificare i tornado; Liquore per il babà ; Si apriva e chiudeva nella storia di Ali babà ; Il liquore dei babà ; Il babà nel racconto de Le mille e una notte;