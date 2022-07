Contribuisce in cambio di pubblicità - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Contribuisce in cambio di pubblicità. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : SPONSOR

Significato/Curiosita : Contribuisce in cambio di pubblicita

Della pubblicità in italia copre un periodo di tempo che va dall'epoca romana a quella contemporanea. nell'antica roma, ciò che si avvicinava di più all'idea...

Uno sponsor, patrocinante o patrocinatore è un ente o persona che promuove un'attività, un evento o un'organizzazione attraverso un sostegno finanziario... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 1 luglio 2022

L offerta di chi contribuisce ; L offerta di chi contribuisce ; La offerta di chi contribuisce ; L'offerta di chi contribuisce ; Ha inciso il brano cambio stagione; Un frutto pare, ma con uno scambio ; Albero che diventa cretino con un cambio d iniziale; Data in cambio ; Il director nell agenzia di pubblicità ; Si batte per far pubblicità ; Le incrementa la pubblicità ; Il director nell agenzia di pubblicità ;