La città della Siria che dà il nome a un pino - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La città della Siria che dà il nome a un pino. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : ALEPPO

Significato/Curiosita : La citta della siria che da il nome a un pino

Url consultato il 6 agosto 2018. papa francesco: «sabato una giornata di digiuno e preghiera per la pace in siria», in corriere della sera, 1º settembre...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi aleppo (disambigua). aleppo (in arabo: , alab) è una città della siria settentrionale... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 1 luglio 2022

Altre definizioni con città; della; siria; nome; pino; La città di Galileo; città santa dell Islam; città dell Andalusia nota per l uva; città francese presso i Pirenei; Si dice della vita quand è monotona e banale; Il signore... marito della Frau; Una storica monovolume della Renault; La mèta della gita 4710 Reggio Calabria; Antica capitale dell Assiria ; Quella di Ur si trova in Nassiria , Iraq; Comanda in siria ; Le alture al confine tra siria e Israele; Il nome con cui era più nota la Taylor; Il nome di disparate piante; Un numero di fianco al nome della città; Il nome di Gorkij; Sono spino si quelli delle rose; Peppino De Filippo fu spesso la sua spalla; Lo scrittore padre di pino cchio; Il soprannome di Pipino , padre di Carlo Magno; Cerca nelle Definizioni