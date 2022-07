Chi dipinse Natura morta con mele? - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Chi dipinse Natura morta con mele?. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : CEZANNE

Significato/Curiosita : Chi dipinse natura morta con mele

Uno dei maggiori pittori italiani del seicento nonché l'ideatore della natura morta di soggetto musicale, è rimasta avvolta in un alone di mistero fino a...

Disambiguazione – "cézanne" rimanda qui. se stai cercando l'omonimo documentario dedicato al pittore, vedi cézanne (film). paul cézanne ([pl se'zan]; aix-en-provence... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 1 luglio 2022

