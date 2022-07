Chi dipinse Bacio di Giuda? - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Chi dipinse Bacio di Giuda?. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : GIOTTO

Significato/Curiosita : Chi dipinse bacio di giuda

Immortalato dal pittore è quello, narrato nel vangelo di giovanni, in cui giuda sta per dare un bacio a gesù, proprio mentre un suo complice sta per mettere...

Stai cercando altri significati, vedi giotto (disambigua). giotto di bondone, conosciuto semplicemente come giotto (colle di vespignano-vicchio, 1267 circa... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 1 luglio 2022

Altre definizioni con dipinse; bacio; giuda; Chi dipinse In barca sulla Senna; Chi dipinse La casa blu; Chi dipinse Natura morta con mele; Chi dipinse Sibilla persica; Gustav, dipinse Il bacio ; La politica di apertura socio-economica di Gorbacio v; bacio di miss; Rosa come un bacio ... tra le parole t amo; Il segnale del tradimento di giuda ; Un figlio di giuda ; Sovrano di giuda ; I denari per cui giuda tradì Gesù; Cerca nelle Definizioni