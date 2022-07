Affiora sulle labbra - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Affiora sulle labbra. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : SORRISO

Significato/Curiosita : Affiora sulle labbra

Secondo autoritratto oggi al museo di belle arti di budapest. il personaggio affiora dall'oscurità col busto di profilo rivolto a destra e la testa girata verso...

Stai cercando altri significati, vedi sorriso (disambigua). il sorriso è un'espressione del volto umano. il sorriso si produce stirando la bocca, inarcando... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 1 luglio 2022

Altre definizioni con affiora; sulle; labbra; La sua punta di ghiaccio affiora dall acqua ing; affiora te; Un masso che affiora ; Un banco paludoso affiora nte nella Laguna Veneta; L ente che vigila sulle procedure di Borsa; Città sulle Bocche del Rodano, vicina a Marsiglia; La tavola per planare sulle onde; Incerto sulle gambe; Il trucco per le labbra ; Le sue tracce hanno forma di labbra ; Si dànno con le labbra ; Un cosmetico per le labbra ; Cerca nelle Definizioni