Vibra nell orecchio esterno - Cruciverba

Soluzione 7 lettere : TIMPANO

Distacca dalla mascella e migra verso la zona dell'orecchio interno. la struttura è conosciuta come orecchio medio ed è composta da incudine, staffa, martello...

Hart, timpano sopra le porte centrali, cattedrale nazionale di washington. timpano di kumari-ghar a basantapur durbar square, kathmandu. i tre timpani sulla... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 30 giugno 2022

Altre definizioni con vibra; nell; orecchio; esterno; Agitato, vacillante, vibra nte; In essa vibra l aria quando si parla; vibra nel sassofono; vibra re per freddo o per paura; Ferma nell e sue convinzioni; nell a mano c è quella della vita; Un morbo provocato da salmonell e; Ci sono tutte nell euforia; Un infermità dell orecchio ; Un canale dell orecchio ; Affezione dell orecchio ; Colpiscono l orecchio ; Consapevolezza di sé e del mondo esterno ; Verso l esterno ; Collega la vescica all esterno ; Vale esterno nei prefissi scientifici;