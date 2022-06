Veste con raffinata ricercatezza vintage - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Veste con raffinata ricercatezza vintage. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : HIPSTER

Significato/Curiosita : Veste con raffinata ricercatezza vintage

La gamma emotional, improntata su prezzi più elevati e a una maggiore ricercatezza (ad esempio, la 500 e la 500x fanno parte di questa gamma). proprio della...

Il termine hipster (talvolta tradotto in italiano con espressioni come "giovani anticonformisti", o "alternativi") indica una subcultura espressa da giovani... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 30 giugno 2022

Il Sylveste r di Hollywood; Riveste coperte nautiche; La tipica veste malese indossata da donne e uomini; Era una veste rituale ebraica; Una persona poco raffinata , in romanesco; Doppio zero è la più raffinata ; Persona di sensibilità raffinata ; L eleganza più raffinata ; Esempio vintage di musica on demand; Lente vintage per un solo occhio; Longeva serie TV vintage di genere western; Vendono arredi e oggetti vintage di pregio;