I vasi della circolazione induriti dalla sclerosi - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: I vasi della circolazione induriti dalla sclerosi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : ARTERIE

Significato/Curiosita : I vasi della circolazione induriti dalla sclerosi

Le arterie (dal greco ta, canale anatomico respiratorio o sanguifero) sono vasi sanguigni (3 tipi in totale: arterie, arteriole e capillari arteriosi)... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 30 giugno 2022

