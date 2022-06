Valutano i danni per le assicurazioni - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Valutano i danni per le assicurazioni. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : PERITI

Significato/Curiosita : Valutano i danni per le assicurazioni

danni, delle assicurazioni vita e sulle persone più in genere, modellano prodotti finanziari, valutano l'equilibrio tecnico dei fondi pensione ed i rischi...

Istituiscono gli albi provinciali per i periti agrimensori (geometri) e per le altre categorie dei periti tecnici (periti industriali). l'albo speciale venne... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 30 giugno 2022

