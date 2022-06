È usato per sanificare - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: È usato per sanificare. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : OZONO

Significato/Curiosita : E usato per sanificare

Miscuglio e infine si diluisce la soluzione limpida fino a volume e concentrazione richiesta. l'ipoclorito di calcio è comunemente usato per sanificare le piscine...

L'ozono, o triossigeno, è una forma allotropica dell'ossigeno dalla formula chimica o3. è un gas blu dal caratteristico odore agliaceo che gli vale il... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 30 giugno 2022

Altre definizioni con usato; sanificare; Il suo solfato è usato per dilatare la pupilla; Pronome usato dall egoista; Grasso animale usato per preparazioni alimentari; Tipo di legno spesso usato per il parquet; Un prodotto in grado di sanificare gli ambienti e evitare il contagio; Cerca nelle Definizioni