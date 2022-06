Una improvvisa depressione fisica - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Una improvvisa depressione fisica. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : SHOCK

Significato/Curiosita : Una improvvisa depressione fisica

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi shock (disambigua). lo shock (anche choc o schock, a seconda dell'originale grafia francese... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 30 giugno 2022

Altre definizioni con improvvisa; depressione; fisica; Una fiammata improvvisa ; Occlusione improvvisa di un arteria; Paura improvvisa che coglie chi si deve esibire in pubblico; Azione rapida e improvvisa ; Romanzo di John Steinbeck ambientato nella Grande depressione ; Una forma di depressione ; Così è detta la crisi del 1929: __ depressione ; La depressione detta Triangolo di Afar; Nato a Roma il 4 agosto 1948, ha vinto nel 2021 il premio Nobel per la fisica ; Parte della fisica che studia il moto dei corpi; Giorgio __, premio Nobel per la fisica ; fisica mente asciutti;