Una brocca per l acqua - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Una brocca per l acqua. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : CARAFFA

Significato/Curiosita : Una brocca per l acqua

Scoprì un metodo per miscelare anidride carbonica co2 con acqua sospendendo una brocca d'acqua sopra una botte di birra in fermentazione in una birreria a leeds...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi caraffa (disambigua). una caraffa è un recipiente di vetro o cristallo che permette di servire... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 30 giugno 2022

