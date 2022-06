Uccello come la moretta - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Uccello come la moretta. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : ANITRA

Significato/Curiosita : Uccello come la moretta

Venerata come santa rino moretta (1983) – calciatore francese moretta americana – specie di uccello moretta arlecchino – specie di uccello moretta australiana...

L'anitra selvatica (titolo originale vildanden) è un dramma in cinque atti del drammaturgo norvegese henrik ibsen, scritto nel 1884. il primo atto si apre... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 30 giugno 2022

Altre definizioni con uccello; come; moretta; uccello dal becco ricurvo; Lo è spesso un uccello acquatico; uccello cuculiforme; uccello rapace notturno auto della polizia; Pungenti come il fumo; come parlava Lisia; Piante come frassino e ligustro; Un materiale come la fòrmica; Lo sono la marzaiola, il fischione e la moretta ; Cerca nelle Definizioni