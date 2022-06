Tirare in mezzo - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Tirare in mezzo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 2 lettere : RA

Significato/Curiosita : Tirare in mezzo

Importante tirare con molta precisione poiché, qualora la palla finisse al di sopra della rete si assegna mezza caccia: alla squadra che difende in caso di...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi ra. ra, noto anche nella forma rê oppure rha (ipa: [r:]), è una divinità egizia appartenente... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 30 giugno 2022

