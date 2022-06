Tirare al massimo una vela - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Tirare al massimo una vela. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : TESARE

Significato/Curiosita : Tirare al massimo una vela

Correre o di tirare un cavo (o una catena) tenendolo ben fermo. anche: fermare un'imbarcazione a remi mantenendo questi con le pale di taglio al mare. dicesi...

tesáre (in ungherese nyitrateszér) è un comune della slovacchia facente parte del distretto di topolcany, nella regione di nitra. ^ (en) dati forniti dall'istituto... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 30 giugno 2022

