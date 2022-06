Tenuta campestre - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Tenuta campestre. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : PODERE

Significato/Curiosita : Tenuta campestre

Il campiere, in italia, era una guardia campestre ovvero una guardia privata di una tenuta agricola. rispondeva del suo operato al gabellotto in primis...

Il podere (in latino fundus) è l'unità fondiaria elementare di una società rurale, che comprende tutte le strutture necessarie per l'insediamento e la... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 30 giugno 2022

