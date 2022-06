Un teatro per rappresentazioni varie - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un teatro per rappresentazioni varie. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : POLITEAMA

Significato/Curiosita : Un teatro per rappresentazioni varie

Autori di rappresentazioni sacre, fra questi vanno citati lorenzo il magnifico, feo belcari e giovanni maria cecchi. le sacre rappresentazioni venivano...

125139°n 13.356667°e38.125139; 13.356667 il politeama garibaldi (da molti erroneamente chiamato teatro politeama) si trova sulla piazza ruggero settimo (a... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 30 giugno 2022

Altre definizioni con teatro; rappresentazioni; varie; La Possenti del teatro ; Al cinema o a teatro , ballato e cantato; Un teatro di Torino; Posti a teatro ; Locali per rappresentazioni ; rappresentazioni grafiche, illustrazioni; rappresentazioni teatrali; rappresentazioni di tessuti nelle arti figurative; Le varie parti che toccano; Un fungo con varie tà velenose; Quello di tigre è una varie tà di quarzo; Le varie posture yoga; Cerca nelle Definizioni