La tavola per scivolare sulle onde - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La tavola per scivolare sulle onde. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 4 lettere : SURF

Significato/Curiosita : La tavola per scivolare sulle onde

"cavalcare" le onde utilizzando una tavola da surf. la tecnica consiste nel planare lungo la parete dell'onda, restando in piedi sulla tavola. le tavole da surf...

Significati, vedi surf (disambigua). il surf o surf da onda è uno sport acquatico che consiste nel "cavalcare" le onde utilizzando una tavola da surf. la tecnica... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 30 giugno 2022

