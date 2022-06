Un supporto per ante - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un supporto per ante. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : CERNIERA

Significato/Curiosita : Un supporto per ante

ante gotovina (tuconio, 12 ottobre 1955) è un ex generale croato. ante gotovina è nato in una piccola isola vicino a zara. durante l'adolescenza tentò...

La cerniera lampo (anche "chiusura lampo", abbreviata in italiano "lampo", ma universalmente nota come zip) è un tipo di chiusura che serve ad unire in... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 30 giugno 2022

