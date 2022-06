Le sue sporgenze sono le anche - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Le sue sporgenze sono le anche. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : BACINO

Significato/Curiosita : Le sue sporgenze sono le anche

tra cui sporgenze rocciose, scafi e anche balene, oppure essere parassiti in genere di altri artropodi. fra i crostacei, i cirripedi sono quelli che...

Cui ha conservato l'idea di uno spazio concavo: bacino – recipiente di forma rotonda e concava bacino – in anatomia, la regione del corpo che forma la... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 30 giugno 2022

