Studiano botanica e zoologia - Cruciverba

Studiano botanica e zoologia.

Soluzione 11 lettere : NATURALISTI

Significato/Curiosita : Studiano botanica e zoologia

La zoologia (dal greco: zoon = animale; logos = studio), o biologia animale, è la disciplina biologica che si occupa dello studio degli animali (o metazoi)...

Importanti naturalisti vi sono: charles darwin, linneo, lamarck, georges cuvier, buffon, antonio vallisneri, jean-henri fabre. famosi naturalisti, come horace-bénédict... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 30 giugno 2022

