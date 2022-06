Sono pochi i tennisti che hanno vinto il Grande - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Sono pochi i tennisti che hanno vinto il Grande. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : SLAM

Significato/Curiosita : Sono pochi i tennisti che hanno vinto il grande

Aprile 1996) è un tennista italiano, numero 11 della classifica atp. ritenuto il più grande giocatore italiano di sempre su erba, nonché tra i migliori su tutte...

Nel tennis, il grande slam è la vittoria, nello stesso anno, dei quattro tornei più importanti al mondo. questi sono: australian open open di francia (roland... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 30 giugno 2022

