Il sistema politico in cui lo Stato esercita anche il potere religioso - Cruciverba

Soluzione 13 lettere : CESAROPAPISMO

Il sistema politico in cui lo stato esercita anche il potere religioso

Sorge lo stato come istituzione impersonale, che esercita il potere politico supremo su un dato territorio, chiede lealtà ai propri sudditi ed esercita le...

Papocesarismo. il cesaropapismo è realizzato quando il potere politico controlla il potere religioso. nella sua forma più estrema, il cesaropapismo è una teoria... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 30 giugno 2022

