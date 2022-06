Dà la scintilla nel cilindro - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Dà la scintilla nel cilindro. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : CANDELA

Significato/Curiosita : Da la scintilla nel cilindro

Che la combustione viene controllata dall'iniezione del carburante. la funzione dell'impianto è quella di generare nel cilindro la scintilla che dà inizio...

Che la combustione viene controllata dall'iniezione del carburante. la funzione dell'impianto è quella di generare nel cilindro la scintilla che dà inizio...

