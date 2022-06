Lì ci si salva in certi giochi infantili - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Lì ci si salva in certi giochi infantili. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : TANA

L immobilità di certi malati mentali; certi atleti lo saltano; Si rompe durante certi tipi di banchetti nuziali; Accomuna certi romanzi ai canarini; Si usano per i giochi da tavolo; Archeologa della serie di videogiochi Tom Raider; La manopola per i videogiochi ing; Il rifugio in cui ci si salva nei giochi infantili; Caratterizza certe malattie infettive infantili; Il rifugio in cui ci si salva... in certi giochi infantili; Scuote petti infantili