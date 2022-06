È rivoltante in campagna - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: È rivoltante in campagna. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : ARATRO

Significato/Curiosita : E rivoltante in campagna

Dizionario «aratro» wikiversità contiene risorse sull'aratro wikimedia commons contiene immagini o altri file sull'aratro (it, de, fr) aratro, su hls-dhs-dss... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 30 giugno 2022

