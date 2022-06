Restringimento della pupilla - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Restringimento della pupilla. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

La pupilla (dal latino pupilla, diminutivo di pupa "bambina, bambolina") è il foro situato al centro dell'iride, di diametro variabile, che permette l'entrata...

La miosi è la diminuzione del diametro della pupilla per contrazione del muscolo costrittore della pupilla. si può avere miosi per cause fisiologiche...