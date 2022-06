Rendere di nuovo idoneo a una professione - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Rendere di nuovo idoneo a una professione. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 11 lettere : RIABILITARE

Significato/Curiosita : Rendere di nuovo idoneo a una professione

Per ordine professionale si intende una istituzione di autogoverno di una libera professione. i soggetti che ne fanno parte devono generalmente essere...

Generale dello stato. disdegna il desiderio del suo vecchio nemico di riabilitare il suo nome e farà tutto il necessario, incluso il ricatto, per tenerlo... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 30 giugno 2022

