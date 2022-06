Relativi alla vecchiaia - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Relativi alla vecchiaia. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : SENILI

Significato/Curiosita : Relativi alla vecchiaia

Di vecchiaia; pensione di anzianità; pensione di reversibilità; pensione di invalidità; pensione di inabilità; pensione supplementare di vecchiaia; pensione...

Le placche senili, dette anche placche amiloidi, sono formazioni extracellulari costituite da una parte centrale in cui si accumula proteina amiloide,... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 30 giugno 2022

relativi a 12 mesi; relativi alla verde età; relativi ad un antica popolazione greca; relativi all intelletto; Peppino De Filippo fu spesso la sua spalla ; I vasi della circolazione induriti dalla sclerosi; Sempre alla moda... in inglese; Dà nome alla Riviera con Savona e Imperia; Un malanno della vecchiaia ; Lo studio delle malattie della vecchiaia ; Acciacchi della vecchiaia ; Si percepisce in vecchiaia grazie ai contributi;