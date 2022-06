Quella di vitamina C provoca lo scorbuto - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Quella di vitamina C provoca lo scorbuto. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : CARENZA

Significato/Curiosita : Quella di vitamina c provoca lo scorbuto

Sull'azione dimostrata dalla vitamina c come mediatore nella produzione del collagene. benché la carenza di vitamina c provochi lo scorbuto, l'effetto protettivo...

carenza alimentare – nella nutrizione carenza – in botanica carenza – in diritto...

