Quella conforme è identica all originale - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Quella conforme è identica all originale. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : COPIA

Significato/Curiosita : Quella conforme e identica all originale

La cosmologia ciclica conforme (in inglese conformal cyclic cosmology, abbreviato ccc) è un modello cosmologico di universo ciclico, proposto dal 2001...

Disambiguazione – se stai cercando il documento giuridico, vedi copia conforme all'originale. copia conforme (copie conforme) è un film del 2010 diretto da abbas... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 30 giugno 2022

