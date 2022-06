Si può farla solo in acqua - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Si può farla solo in acqua. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : NUOTATA

Significato/Curiosita : Si puo farla solo in acqua

si ha solo d'estate, e può essere spiegato in questo modo: in estate l'aria è molto umida, e per eliminare l'umidità l'unico mezzo è quello di farla condensare...

La rana è uno stile di nuotata simile al movimento dell'omonimo animale; consiste nel muovere le braccia in avanti formando come un cuore con la punta... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 30 giugno 2022

Altre definizioni con farla; solo; acqua; Il galateo la vieta ma gli Italiani adorano farla ; Il galateo la vieta ma fa gola a molti farla ; Si cerca di farla bella; È bene farla alle affermazioni dello spaccone; Si chiama solo quando non è presente al piano; Chi ne è privo, fa solo ciò che fanno gli altri; Li governò solo ne; È sepolta ad Asolo ; Non lo si può fare sott acqua ; Lo e l acqua benedetta; Un muro a prova d acqua ; Lo è spesso un uccello acqua tico; Cerca nelle Definizioni