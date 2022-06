Lo si promette in voto - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Lo si promette in voto. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : CERO

Significato/Curiosita : Lo si promette in voto

Il voto di scambio è un fenomeno che, nell'ambito della politica, si riferisce all'azione di un candidato il quale, in cambio di favori leciti o illeciti...

Tokutei hieiri katsudo hojin konpyuta entateinmento retingu kiko) (sigla: cero) è l'organizzazione che classifica videogiochi e software su console in giappone... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 30 giugno 2022

