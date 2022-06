È il principale centro spaziale degli Stati Uniti - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: È il principale centro spaziale degli Stati Uniti. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 13 lettere : CAPE CANAVERAL

Significato/Curiosita : E il principale centro spaziale degli stati uniti

Nell'esplorazione spaziale. le missioni scientifiche dell'esa hanno le loro basi al centro europeo per la ricerca e la tecnologia spaziale (estec) di noordwijk...

Stato della florida, vedi cape canaveral (florida). cape canaveral (in italiano capo canaveral; in spagnolo cabo cañaveral) è una striscia di terra nella... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 30 giugno 2022

Altre definizioni con principale; centro; spaziale; degli; stati; uniti; Costituiscono la principale minoranza islamica; La principale città di Taiwan; Pezzo di quotidiano sulla principale notizia del giorno; E l interprete principale ; Il centro di produzione; La provincia che è situata nel centro della Sicilia; Sconti in centro ; Il centro di Bucarest; Quella spaziale ... non serve per tessere; La città texana di un famoso centro spaziale ; Agenzia spaziale Italiana; La spada spaziale in UFO Robot; Città santa degli Indù; La dote degli onesti; _ dalla testa bianca: è l uccello simbolo degli USA; Uccelli appartenenti alla famiglia degli ardeidi; Un ballo di molte estati fa; Lo stati sta Moro; Controspionaggio degli stati Uniti; La candidatura alla Casa Bianca degli stati Uniti; Controspionaggio degli Stati uniti ; La candidatura alla Casa Bianca degli Stati uniti ; Il gioco del calcio negli Stati uniti d America; uniti nel dolore; Cerca nelle Definizioni