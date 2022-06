Si prende contro l emicrania - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Si prende contro l emicrania. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : CACHET

Significato/Curiosita : Si prende contro l emicrania

Testa. le emicranie sono stati divise nei due tipi ora utilizzati, emicrania con aura (emicrania ophthalmique) ed emicrania senza aura (emicrania vulgaire)...

Il termine cachet, francesismo entrato nella lingua italiana e derivante dal latino coacticare (traducibile in "comprimere"), nato con il significato originario... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 30 giugno 2022

