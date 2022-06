Prelevare in profondità un campione di terreno - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Prelevare in profondità un campione di terreno. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.



Soluzione 8 lettere : CAROTARE

Significato/Curiosita : Prelevare in profondita un campione di terreno

prelevare campioni di terreno dal sedile del rover mentre cernan scattò alcune foto. la successiva "stazione 3", venne raggiunta dopo un tragitto di alcune...

Paleontologia. lo svolgimento pratico del lavoro del paleolimnologo consiste nel carotare il terreno di un lago è studiarne le proprietà chimico-fisiche per poter... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 30 giugno 2022

