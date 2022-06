Un polo dell orizzonte - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un polo dell orizzonte. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : ZENIT

Significato/Curiosita : Un polo dell orizzonte

Dell'osservatore ed è anche polo dell'emisfero celeste visibile; analogamente il nadir è al di sotto dell'osservatore ed è polo dell'emisfero celeste invisibile...

Rimanda qui. se stai cercando altri significati, vedi zenit (disambigua) o zenith (disambigua). lo zenit, nell'astronomia osservativa indica il punto di intersezione... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 30 giugno 2022

Altre definizioni con polo; dell; orizzonte; Popolo biblico; Un popolo so quartiere di Roma; Relativa ad un antico popolo germanico; Nelle camicie ha la tipologia button down; Iniziali dell'Alba, l'attrice; Grossa corda delle navi; I contabili delle compagnie; Cioccolatini della Perugina; La fata che appare al di sopra dell'orizzonte; Ai limiti dell'orizzonte; James, il romanziere di orizzonte perduto; Un cardinale all'orizzonte;